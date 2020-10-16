عيّنه السيسي وكيلا للأزهر برتبة وزير.. من هو محمد الضويني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارا بتعيين الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، محمد الضويني، وكيلا للأزهر بدرجة وزير، بناء على اختيار شيخ الأزهر له.

وفيما يلي نستعرض لكم نبدة سريعة عنه، وفقا لما نشرته بوابة الأهرام المصرية:

- ولد الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني وشهرته "محمد الضويني" في قرية مجول بمركز سمنود بمحافظة الغربية، في ٢٩ مارس عام ١٩٦٥، ونال الإجازة العالية "الليسانس" شعبة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام ١٩٩٠.

- نال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز عام ١٩٩٥، عن موضوع "تحقيق ودراسة كتاب النكاح من مخطوط تهذيب الأحكام للإمام البغوي _ فقه مقارن".

- نال درجة الدكتوراة في الفقه المقارن عام ١٩٩٨، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بدراسة عنيت ببيان أحكام المذاهب الثمانية ومقارنتها والترجيح بينها ثم المقارنة مع القانون الوضعي وترجيح الاتجاه المناسب وفق مقتضيات الدليل والمصلحة.

- عين معيدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من ٢٩ ديسمبر ١٩٩١، فمدرسا مساعدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام ١٩٩٥، فمدرسا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من ١٩٩٨، فأستاذا مساعدا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان اعتبارا من سبتمبر ٢٠٠٢، فأستاذا مساعدا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة اعتبارا من ٢٠٠٤، ثم أستاذا مشاركا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان منذ سبتمبر ٢٠٠٤ وحتى سبتمبر ٢٠٠٧.

- عين أستاذا مشاركا للشريعة الإسلامية والفقه المقارن بمعهد دبي القضائي اعتبارا من يونيو ٢٠١٤ وحتى سبتمبر ٢٠١٦، ثم أستاذا للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر اعتبارا من أكتوبر ٢٠١٧، ثم عين رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مارس ٢٠١٨، وعين وكيلا لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من ديسمبر ٢٠١٩، ثم عين رئيسا لأكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في يناير ٢٠٢٠، ثم عين أمينا عاما لهيئة كبار العلماء في إبريل ٢٠٢٠.