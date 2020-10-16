طهران: إحباط هجوم سيبراني استهدف الموانئ البحرية الإيرانية

ظريف يتحدث لـCNN عن الحرب السيبرانية مع واشنطن وانتخابات أمريكا ومقتل سليماني.. فماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت السلطات الإيرانية، الجمعة، إنها أحبطت هجومًا إلكترونيًا استهدف البنى التحتية للموانيء في البلاد.

وأضافت هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، في بيان، إن خبراء تكنولوجيا المعلومات لديها أحبطوا الهجوم الإلكتروني، حسب ما أوردت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

وذكر البيان أن جميع مهام وأنشطة هيئة الموانئ والملاحة تسير بشكل طبيعي، وأنه يجري توفير الخدمات عبر الإنترنت لمنع أي تعطيل لخدمات الشحن أو عمليات التحميل والتفريغ ولو للحظة.

وفي فبراير شباط الماضي، قالت إيران إنها تصدت "لأكبر وأوسع هجوم إلكتروني"، كان يستهدف "ملايين الأهداف"، بينها البنى التحتية.فتا ان

ولاحقا، رجح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تورط حكومات أجنبية في هجمات إلكترونية ضد منشآت إيرانية، لافتا أن بلاده تتعرض لآلاف الهجمات السيبرانية يوميًا، وفقا لتصريحات وردت على لسانه في يوليو تموز الماضي.

في المقابل، سبق أن وجهت العديد من الدول الغربية اتهامات لطهران بالوقوف وراء عمليات قرصنة إلكترونية.