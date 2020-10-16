دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت السفارة الأمريكية في بيروت، الجمعة، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الجمعة، قصد حث الرئيس اللبناني ميشال عون "استعمال سيف الشفافية وتغيير نهج الحكم" في البلاد، في معرض تعقيبها على الجدل المثار في وسائل الإعلام حول هذه التصريحات.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بيروت كايسي بونفيلد، في بيان، إن تعبير شينكر كان "مجازيًا".

وأضافت مُتحدثة السفارة الأمريكية أن شينكر "لمح القول المحفور على السيف المُعلّق في مكتب رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كُتب عليه: "الشفافية هي السيف الذي يقضي على الفساد".

ورأت مُتحدثة السفارة الأمريكية أن شينكر "في تعليقه إيجابًا على القول، حثّ السيد شينكر الرئيس على استعمال سيف الشفافية (بشكل مجازي) وتغيير نهج الحكم".