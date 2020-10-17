الجيش المصري ينفذ المرحلة الرئيسية لمناورة "ردع - 2020" بالذخيرة الحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفذ الجيش المصري المرحلة الرئيسية لمناورته المُسماه "ردع 2020" بالذخيرة الحية، بحضور وزير الدفاع محمد زكى.

وقال الناطق باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، في بيان السبت، إن المناورة تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش.

وتستمر المناورة عدة أيام، فى إطار خطة التدريب القتالى للجيش، تزامنا مع احتفال مصر بالذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973، التي تبعها استرداد مصر لأراضي في شبه جزيرة سيناء، كانت إسرائيل قد سيطرت عليها في 5 يونيو حزيران 1967.

وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري أن المرحلة الرئيسية للمناورة بدأت بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة. كما تضمنت إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية والدفاع الجوى والمدفعية والمدرعات والمشاة.

ونقل المتحدث عن وزير الدفاع قوله إن القوات المصرية قادرة على تأمين حدود مصر والدفاع عن أمنها القومى، بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في جميع التخصصات، إضافة إلى أفرادها المحترفون القادرون على تنفيذ جميع المهام تحت مختلف الظروف.