دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اكتشاف بلاده 85 مليار متر مكعب من مخزون الغاز الطبيعي في نطاق البحر الأسود، مُؤكدًا أن "الحملات الفارغة لن تستطيع تركيع تركيا"، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان، خلال حديثه من على متن سفينة التنقيب "الفاتح"، أن إجمالي الغاز المكتشف وصل إلى 405 مليارات متر مكعب، وهو ما "يجعل البحر الأسود أهم اكتشافات الغاز الطبيعي بالنسبة لتركيا".

ودعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى أن يفكر - في علاقته معنا – (أننا) كجمهورية تركية نتطلع للدفاع عن أنفسنا، وسنواصل البحث عن مصادر الطاقة في البحر الأسود والمتوسط، نحن في سوريا وليبيا وأذربيجان، نحن نقف بجانب العدالة والمظلومين، نسعى لتطوير اقتصادنا".

وتابع أردوغان: "كنا نسعى دائمًا لأن يكون البحر المتوسط بحرًا للسلام والتقاسم العادل للخيرات"، حسبما نقلت قناة "TRT" التركية الرسمية.

ويوم الجمعة، أدان الاتحاد الأوروبي استئناف أنقرة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، ووصفها بأنها "تصرفات استفزازية أحادية الجانب".

وتسود حالة من التوتر بين تركيا وقبرص واليونان نتيجة لاستئناف تركيا عمليات التنقيب عن الطاقة في مناطق بشرق البحر المتوسط، ربما تكون غنية باحتياطات للغاز الطبيعي.

في حين قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الجمعة، إلى أن الاتحاد يتجه إلى بحث الأمر في ديسمبر كانون الأول المقبل، لدراسة توقيع عقوبات على أنقرة.

بينما اعتبر أردوغان ما وصفه بـ"الحملات الفارغة لن تستطيع تركيع تركيا، أفشلنا كل المؤامرت، في مقدمتها الانقلابات العسكرية".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لن تتراجع "عن تحقيق أهدافنا، ووضعها على مراتب الصعيد العالمي"، فهي "أصبحت دولة قوية".

ويأتي الإعلان عن اكتشافات الغاز في البحر الأسود، بعد ساعات من اختبار تركيا لمنظومة صواريخ إس 400 الروسية، في إحدى المدن المُطلة عليه، وسط تحذيرات أمريكية من "عواقب وخيمة".