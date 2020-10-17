نشر السبت ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اختتم وزر الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، زيارة إلى البرتغال، الجمعة، هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى هذا البلد عبر التاريخ.

وكتب بن فرحان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أنهيت للتو زيارتي إلى لشبونة، أول زيارة رسيمة لوزير خارجية سعودي".

وتابع وزير الخارجية السعودي قائلا: "تشرفت بلقاء وزير الخارجية أوغوستو سيلفا لقد ناقشنا حرص دولتينا على تطوير علاقاتهما على أصعدة عدة"، حسب قوله.

وكان قد ترأس بن فرحان برفقة نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي في واشنطن، الأربعاء.