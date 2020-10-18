دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غادر الوفد الأمريكي-الإسرائيلي تل أبيب متجها إلى المنامة على متن أول رحلة تجارية بين البحرين وإسرائيل، لتكون هذه الزيارة القصيرة بمثابة إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

ويترأس الوفد الأمريكي وزارة الخزانة، ستيفن مينوشن، في حين يترأس الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي، مائير بن شبات.

وقال مينوشن من أرض المطار قبل المغادرة إنه سعيد بان يكون "على متن أول رحلة تجارية" بين البحرين وإسرائيل موجها شكره للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التوصل لاتفاق تطبيع للعلاقات.

وظهرت كلمة "سلام" على الطائرة التي رفعت أعلام البحرين وإسرائيل أمريكا، في مشهد مشابه لذلك الذي حدث عندما كان كبير مستشاري ترامب، جاريد كوشنر، على متن أول رحلة تجارية بين الإمارات وإسرائيل.

وستشهد الزيارة التوقيع على وثيقة استئناف العلاقات الدبلوماسية والسلمية بين إسرائيل والبحرين بالإضافة إلى أنه ستشمل التوقيع على ذكرات تفاهم حول قضايا ثنائية عدة، وفقا لما ذكره الناطق باسم نتنياهو للغعلام العربي، أوفير جنلدمان، السبت.