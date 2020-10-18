رئيس الأمن القومي الإسرائيلي عقب وصوله البحرين: سنغير وجه المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصلت أول رحلة مباشرة لشركة طيران "إل عال" الإسرائيلية من تل أبيب إلى العاصمة البحرينية المنامة، مساء الأحد، تحمل على متنها وفدين إسرائيلي بقيادة رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، ووفد أمريكي بقيادة وزير الخزانة ستيفن منوشين.

وقال وزير خارجية البحرين لدى استقباله للوفدين إن الزيارة تأتي للبدء في تفعيل "إعلان تأييد السلام" الذي وقعته البحرين وإسرائيل في البيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف الزياني الاتفاق بأنه "يمثل خطوة تاريخية مهمة". وأضاف: "سنعمل على السعي قدما لتحقيق سلام أفضل للمنطقة لتتمكن من الازدهار وتطوير واقع جديد من التعاون والازدهار للأجيال القادمة".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، في كلمة باللغة العربية، إن "هذا اليوم هو يوم عظيم، في هذا اليوم يتحول فصل آخر في رؤية السلام إلى واقع"، معربا عن "سروره وفخره" بترأس الوفد الإسرائيلي.

وأضاف شبات:" نتمنى إقامة علاقات دافئة واسعة النطاق وعميقة ليس بين الحكومتين فحسب بل أيضا بين الشعبين وبين المواطنين، هذه العلاقات ستفيد الطرفين على أكثر من صعيد وستخلق صداقة حميمة بين شعبينا"، وتابع بالقول: "إسرائيل تمد يدها في سلام حقيقي إلى الشعب البحريني وقيادته الشجاعة، معا سنغير وجه المنطقة لصالح شعبينا وشعوب دول الجوار".