بعثة إسرائيلية تسافر إلى البحرين في أول رحلة تجارية بين البلدين

كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

نظرة على تاريخ اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل على مر العقود

هذا ما قاله ترامب لحظة إعلانه اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، سفر بعثة إسرائيلية إلى البحرين، الأحد، في أول رحلة تجارية بين البلدين، بعد توقيع اتفاق السلام بينهما برعاية أمريكية في 15 سبتمبر أيلول الماضي.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" في تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية بين إسرائيل والبحرين.

تولي إسرائيل أهمية كبيرة جدا لتعزيز علاقاتها مع مملكة البحرين في شتى المجالات. ستسافر غدا بعثة إسرائيلية رسمية إلى البحرين في أول رحلة تجارية بين البلدين. سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين. 🇮🇱🇧🇭 https://t.co/HcELdFfWVs

في حين أوضح المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، أن البعثة سيترأسها رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات.

وقال جندلمان أنه سيتم خلال الزيارة "التوقيع على مذكرات تفاهم حول قضايا ثنائية متنوعة بغية صب مضمون عملي في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما".

ويشارك في البعثة القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومسؤولين آخرين من هيئة الأمن القومي والتعاون الاقليمي والمالية والاقتصاد وسلطة الابتكار.

وأشار جندلمان إلى أن أعضاء البعثة الإسرائيلية سيعقدون مباحثات مع مسؤولين بحرينيين وأمريكيين كبار حول مجالات الطيران والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والأموال والسياحة والزراعة والعلاقات الدبلوماسية والصحة والثقافة.

هذا وسيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين. كما سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم حول قضايا ثنائية متنوعة بغية صب مضمون عملي في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما.

ومن المقرر أن يرافق وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشين البعثة الإسرائيلية في طريقها إلى المنامة، على متن الرحلة 973 لطائرة شركة طيران العال.

وفي منتصف سبتمبر أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي سلام مع إسرائيل، بموجبه تنوي الدول الثلاث القيام بتطبيع كامل العلاقات بينها.

وفي 31 أغسطس آب الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، كان على متنها وفد أمريكي – إسرائيلي، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، قبيل توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.