دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، الأحد، عن إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى للعلاج، بعد انهيار أرضي في مواقف سيارات برج تجاري في الخبر بالمنطقة الشرقية.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من كاميرا مراقبة لنجاة أحد الأشخاص لحظة وقوع الانهيار الأرضي، حيث كان يحاول النزول لمواقف السيارات عندما بدأ الانهيار من حوله.

فيديو مثير متداول لنجاة موظف من #انهيار_أرضي في مواقف برج #الخبر #الإخبارية https://t.co/DCPaJLhdVf

وقال المقدم عبدالهادي الشهراني، المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي في المنطقة الشرقية، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إنه تم إنقاذ 3 أشخاص، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة للتأكد من عدم وجود أي شخص تحت الأنقاض.

وتابع بالقول إنه يتم التعامل "مع أنقاض وانهيار لخرسانة على سيارات في دور تحت الأرض"، وأوضح أنه تم إنقاذ الأشخاص الثلاثة "عن طريق التجهيزات الموجودة لدينا، تم التعامل مع الفتحات الخرسانية واستخدام معدات القص والفصل وتأمين الموقع حتى الوصول للمحتجز من قبل رجال الإنقاذ بعد التأكد من تأمين سلامة الموقع".