نشر الأحد ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون وسم "إزالة العلم التركي من المطاعم" في السعودية، الأحد، وذلك بعد حملة لمقاعطة البضائع التركية بالمملكة نظرا للخلافات السياسية بين الدولتين.

وطالب المغردون الذين تداولوا هذا الوسم بعدم رفع العلم التركي نظرا لأن تركيا "دولة معادية" في حين ذهب آخرون باتجاه عرض مواد بالقانون تمنع رفع الأعلام الأجنبية إلا على البعثات الدبلوماسية وفي المناسبات الرسمية.

أعلام الدول لا ترفع في غير مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها فكيف برفع اعلام دول معادية؟ ما نراه من مظاهر رفع العلم التركي هو عبث وفوضى ينبغي ان تتوقف بقوة النظام والمسؤولية في ذلك تقع على البلديات والداخلية! #ازاله_العلم_التركي_من_المطاعم #الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا

وكان قد طالب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في المملك على مادر الأسبوع الماضي بمقاطعة البضائع التركية نظرا لسلوك أنقرة الذي تعتبره الحكومة السعودية مزعزعا للاستقرار.

المواطن هو خط الدفاع الأول عن وطنه وقيادته وهذه المقاطعه سوف يكون لها اثر كبير جدآ على الأقتصاد التركي واتمنى من بقية الشعوب العربية الصديقه ايضآ اعلان المقاطعه لهذه المنتجات. #ازاله_العلم_التركي_من_المطاعم https://t.co/HBoMaZPuK4

ويهدف السعوديون المشاركون بهذه الحملات إلى ضرب الاقتصاد والعملة التركيين في محاولة لردع أنقرة عن سلوكها.