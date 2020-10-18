السعودية.. بعد حملة "مقاطعة البضائع" مطالبات بإزالة العلم التركي من المطاعم

الشرق الأوسط
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السعودية.. بعد حملة "مقاطعة البضائع" مطالبات بإزالة العلم التركي من المطاعم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون وسم "إزالة العلم التركي من المطاعم" في السعودية، الأحد، وذلك بعد حملة لمقاعطة البضائع التركية بالمملكة نظرا للخلافات السياسية بين الدولتين.

وطالب المغردون الذين تداولوا هذا الوسم بعدم رفع العلم التركي نظرا لأن تركيا "دولة معادية" في حين ذهب آخرون باتجاه عرض مواد بالقانون تمنع رفع الأعلام الأجنبية إلا على البعثات الدبلوماسية وفي المناسبات الرسمية.

وكان قد طالب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في المملك على مادر الأسبوع الماضي بمقاطعة البضائع التركية نظرا لسلوك أنقرة الذي تعتبره الحكومة السعودية مزعزعا للاستقرار.

ويهدف السعوديون المشاركون بهذه الحملات إلى ضرب الاقتصاد والعملة التركيين في محاولة لردع أنقرة عن سلوكها.

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