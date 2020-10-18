دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأحد، سلسلة أوامر ملكية كان في مقدمتها إعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى وتعيين رئيس للمحكمة العليا.
وأصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بشأن تكوين مجلس الشورى ورئيسه وأعضائه الذين بلغ عددهم 150 شخصا لمدة 4 سنوات هجرية اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وبرئاسة عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومشعل السلمي نائبا للرئيس وحنان بنت عبدالرحيم الأحمدي مساعدة للرئيس.
وأمر الملك سلمان بتعيين خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير، وتعيين غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير
ونص الأمر رقم "أ/142" على إعادة تكوين هيئة كبار العلماء وفقا لما يلي:
- مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل الشيخ رئيساً
- صالح بن محمد بن صالح اللحيدان
- صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان
- عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي
- عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع
- صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد
- محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى
- عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق
- سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري
- عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية
- سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب
- محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ
- يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد
- يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين
- محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد
- جبريل بن محمد بن حسن البصيلي
- عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان
- غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي
- سامي بن محمد بن عبدالله الصقير
- بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة