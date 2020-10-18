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نشر الأحد ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأحد، سلسلة أوامر ملكية كان في مقدمتها إعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى وتعيين رئيس للمحكمة العليا.

وأصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بشأن تكوين مجلس الشورى ورئيسه وأعضائه الذين بلغ عددهم 150 شخصا لمدة 4 سنوات هجرية اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وبرئاسة عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومشعل السلمي نائبا للرئيس وحنان بنت عبدالرحيم الأحمدي مساعدة للرئيس.

وأمر الملك سلمان بتعيين خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير، وتعيين غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير

ونص الأمر رقم "أ/142" على إعادة تكوين هيئة كبار العلماء وفقا لما يلي: