نشر الأحد ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قيادة قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأحد، عن سقوط صاروخ باليستي في محافظة صعدة اليمنية، متهمة الحوثيين بإطلاقه من منطقة مدنية في صنعاء.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم صاروخاً باليستياً من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق".

وأضاف المالكي أن الصاروخ "سقط بعد إطلاقه بمسافة 159 كيلومترا داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة"، متهما الحوثيين بمواصلة "انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

ولم يوضح المالكي ما إذا كانت قوات التحالف قد اعترضت الصاروخ أم لا كما لم يحدد وجهة الصاروخ قبل سقوطه، وتقع محافظة صعدة شمال صنعاء وجنوب المملكة العربية السعودية.

وأكد المالكي في البيان أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.