دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الباحث السعودي الدكتور عبدالله العودة، نجل رجل الدين المعتقل سلمان العودة، الأحد، أن محكمة سعودية قررت تأجيل جلسة محاكمة والده إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "تأجلت جلسة الوالد سلمان العودة اليوم إلى بعد شهر في ١٦ نوفمبر، وتتكرر نفس مشاهد العبث بكل إجراءات التقاضي والمحاكمات"، على حد تعبيره. وأضاف عبدالله العودة: "أسأل الله أن يفرّج عن الوالد وأن يخزي عدوه وأن يدير الدائرة على الظالمين ويجعلهم عبرة للمعتبرين هم ومن عاونهم وشاركهم وسمح لنفسه أن يكون مطيَة لهم".

وفي تغريدة أخرى، أشار عبدالله العودة إلى انتشار هاشتاغ "#سلمان_العودة" على موقع تويتر بالتزامن مع جلسة المحاكمة الأحد، وقال إن "وسم #سلمان_العودة ترند في السعودية ومصر ودول أخرى، تعاطف الناس الجياش وحبهم لن يوقفه القمع والاضطهاد والتلفيق، والقادم أجمل وأقوى بإذن الله تعالى".

ورأى عبدالله العودة أنه "في السعودية، هذه السنوات العجاف هي مخاض عسير جدا للشعب تتكشف فيه هشاشة نخبة كان الكثير يظنها محل الثقة فإذا هي أدوات رخيصة بيد السلطة الغاشمة، وتتمحص فيها شخصيات أخرى دفعت وما زالت تدفع تضحيات باهظة إزاء مواقف بطولية وشجاعة في التصدي للظلم والطغيان والخذلان والتطبيع".