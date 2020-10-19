دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت النائب المصرية فيبي فوزي، إن فوزها والوصول إلى منصب وكيلة مجلس الشيوخ في البلاد كان أمرا فيه نوع من "المغامرة والمقامرة".

النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ: ثقة زملائي النواب أسعدتني جدا.. وحسيت إن ده انتصار وتكريم للمرأة المصرية #الحكاية #MBCMASR https://t.co/MbsixZXMaE

جاء ذلك ردا على سؤال لعمرو أديب في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC حيث قال: "هل كان الموضوع (الفوز) مفاجأة بالنسبة لك أم كنت متوقعته؟"، لتجيب فوزي: "في الحقيقة الموضوع كان بالنسبة لي فيه نوع من المغامرة والمقامرة، الحقيقة كانت المفاجأة الجميلة هو انتخاب زملائي النواب وثقتهم في امرأة هذه كانت المفاجأة الجميلة والتي أسعدت قلبي جدا.."

وتابعت قائلة: "الحقيقة حسيت النهار ده انتصار للمرأة المصرية وجائزة كللت مشوارها عبر قرن من الزمان، وفي الحقيقة هو تكريم للمرأة المصرية بشكل عام وليس لفيبي فوزي".