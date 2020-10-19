زوجة ماكرون تدخل العزل الصحي.. والإليزيه يكشف التفاصيل لـCNN

نشر الاثنين ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أُدخلت السيدة الأولى في فرنسا، بريجيت ماكرون، العزل الصحي بعد مخالطتها لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكره قصر الإليزيه لـCNN الإثنين.

وقال القصر إن زوجة الرئيس الفرنسي خالطت، الخميس، شخصا تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد الإثنين.

وأشار الإليزيه إلى أن أعراض كورونا لم تظهر على زوجة ماكرون لكنها ستدخل العزل لمدة 7 أيام ابتداء من الإثنين.

وأكد القصر الرئاسي الفرنسي أن إدخال بريجيت ماكرون العزل الصحي لن يؤثر على جدول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لم يخالط مصابا عن قرب