دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية العراقية، مساء الإثنين، الأنباء التي ترددت عن العثور على جثتي طفلين ألقت أمهما بهما في نهر دجلة بسبب "خلاف مع طليقها"، في مشهد رصدته كاميرات المراقبة وأثار موجة غضب وحزن عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن "مديرية نجدة بغداد، حسب توجيهات وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، تواصل من خلال فرقها المختصة البحث عن الطفلين اللذين ألقت أمهما بهما في نهر دجلة ببغداد".

وأضافت الداخلية العراقية: "ما زال البحث جاريا، وما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على جثتيهما غير صحيح، والصور التي نشرت لا تعود لهما".

وأكدت وزارة الداخلية أنها "حريصة جدا على اطلاع الرأي العام عن تفاصيل هذا الحادث"، وقالت إنه "في حال تم التوصل إلى أي معلومات جديدة سنوافيكم بها أول بأول حول هذا الموضوع".

وكانت الداخلية العراقية قد أعلنت السبت الماضي أن "قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية تمكنت من القبض على امرأة قامت برمي أولادها من أعلى جسر الأئمة ضمن منطقة الكاظمية بسبب خلاف مع طليقها".