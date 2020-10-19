فيديو وصول أول رحلة لطيران الإتحاد الإماراتي إلى إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو للحظة وصول أول رحلة لطيران الإتحاد الإماراتي إلى مطار بن غوريون في إسرائيل.

أهلا وسهلا بطائرة شركة الطيران "إتحاد" التي هبطت قبل قليل في مطار بن غوريون الدولي وهي أول طائرة إماراتية تهبط في إسرائيل. ما أجمل هذه الصورة. ما أجمل السلام بين البلدين! https://t.co/AnXSNLpdw2

وعلق جندلمان على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أهلا وسهلا بطائرة شركة الطيران ’إتحاد‘ التي هبطت قبل قليل في مطار بن غوريون الدولي وهي أول طائرة إماراتية تهبط في إسرائيل".

وأضاف: "ما أجمل هذه الصورة. ما أجمل السلام بين البلدين!"

Today, we make history. Etihad has become the first Gulf airline to operate a passenger flight to Israel. And this is only the beginning... Salam and Shalom! https://t.co/KT66QFfqmg

وكان طيران الاتحاد، الاثنين، قد نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "اليوم، نحن نصنع التاريخ، أصبحت الاتحاد أول طيران خليجي يدير رحلات ركاب إلى إسرائيل، وهذه هي البداية فقط"، مع استخدام كلمة السلام في اللغتين الإنجليزية والعبرية.