فيديو وصول أول رحلة لطيران الإتحاد الإماراتي إلى إسرائيل

الشرق الأوسط
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صورة من فيديو وصول أول رحلة ركاب لطيران الإتحاد إلى إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو للحظة وصول أول رحلة لطيران الإتحاد الإماراتي إلى مطار بن غوريون في إسرائيل.

وعلق جندلمان على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أهلا وسهلا بطائرة شركة الطيران ’إتحاد‘ التي هبطت قبل قليل في مطار بن غوريون الدولي وهي أول طائرة إماراتية تهبط في إسرائيل".

وأضاف: "ما أجمل هذه الصورة. ما أجمل السلام بين البلدين!"

وكان طيران الاتحاد، الاثنين، قد نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "اليوم، نحن نصنع التاريخ، أصبحت الاتحاد أول طيران خليجي يدير رحلات ركاب إلى إسرائيل، وهذه هي البداية فقط"، مع استخدام كلمة السلام في اللغتين الإنجليزية والعبرية.

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