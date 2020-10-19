نتنياهو على متن سفينة شحن من الإمارات: أسعار الغسالات ستنخفض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن بلاده باتت تستفيد من اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، معتبرا أن بلاده أصبحت "مفترق طرق" بعدما كانت بمثابة "طريق مسدود" على حد تعبيره.

وقال نتنياهو، خلال زيارة سفينة شحن في ميناء حيفا قادمة من الإمارات برفقة وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف: "نقف على متن السفينة التي وصلت من الإمارات وعليها الكثير من الحاويات. سألت ماذا يوجد داخل هذه الحاويات وقالوا لي إن تحتوي على غسالات وهذا يخفف أسعار الغسالات الآن".

وأضاف: "كما فيها أدوات كهربائية ومواد غذائية، وكل ما سيصل إلى هنا سيخفف غلاء المعيشة، وكل مواطن إسرائيلي سيشعر بذلك في جيبه"، وفقا لما جاء عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك الذي نشر صورا من الزيارة.

وتابع نتنياهو بالقول: "هذه هي ثمار السلام التي تستمتعون بها الآن أيها المواطنون، وليس في المستقبل، الآن، لأن هذا هو سلام دافئ، السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد، نربط دولة إسرائيل بشريان بحري يجلب لها بضائع ومنتجات أرخص بجودة عالية، هذا جيد لكل مواطن".

ورأى نتنياهو أنه "من المهم الفهم أن إسرائيل كانت سابقا بمثابة طريق مسدود"، وقال: "كان يمكن الوصول إليها من جهة الغرب فقط، والآن تتحول إسرائيل إلى مفترق طرق رئيسي بحري وجوي، ويمكن السفر الآن جوا إلى جميع الاتجاهات، فوق السعودية والأردن".

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل تشكل مفترق طرق جوي وبري وبحري وتكنولوجي وتجاري وإنساني، هذا هو شيء كبير جدا، هذا هو حقا يوم تاريخي، فهذه هي ثاني زيارة لسفينة أتت من دبي وترسو في ميناء حيفا".