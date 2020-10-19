صائب عريقات لـCNN عن "ورشة البحرين": لم أفوض أحدا نيابة عني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الإثنين، عن أمنياته بشفاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بعد أنباء عن تدهور وضحه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اسأل الله ان يشفي صائب عريقات مما اصابه في هذه الجائحة وان يعيده الى اهله سالما معافى"، حسب قوله.

نختلف في الرأي ولكن لا تصل الى ان نفرح على الآخر بمرض او وفاة لا قدر الله. مهما اختلفنا يبقى الهدف الرئيس واحدا

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة أخرى قائلا: "نختلف في الرأي ولكن لا تصل الى ان نفرح على الآخر بمرض او وفاة لا قدر الله. مهما اختلفنا يبقى الهدف الرئيس واحدا"، على حد تعبيره.

نختلف في الرأي ولكن لا تصل الى ان نفرح على الآخر بمرض او وفاة لا قدر الله. مهما اختلفنا يبقى الهدف الرئيس واحدا

وكانت قد أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية أن عريقات عانى من التهاب رئوي حاد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ونُقل إثر ذلك إلى مستشفى "هداسا" لتلقي العلاج.