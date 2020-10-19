فيديو "مخل بالآداب" ظهرت فيه فتاة في الكويت يثير تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة في الكويت بصورة "مخلة بالآداب"، الأمر الذي أثار تفاعلا وتعقيبا من وزارة الداخلية في البلاد.

رد الداخلية الكويتية جاء في بيان معلنة "ضبط الفتاة بعد ظهورها في مقطع الفيديو"، قائلة: "ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في مكافحة الجرائم الإلكترونية وضبط كل ما يخل بالآداب العامة، تمكنت من خلال متابعتها ورصدها لجميع ما ينشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من ضبط فتاة نشرت على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مخل بالآداب العامة".

الإعلام الأمني: ضبط فتاة بعد ظهورها في مقطع فيديو مخالف للآداب العامة https://t.co/2JxT5jjmvM

وتابعت الداخلية في بيانها: "بعد رصد الفيديو وبإجراء البحث والتحري تم التعرف عليها وتم استدعاؤها ومواجهتها بالواقعة".

وأضافت: "أفادت (الفتاة) بأنها صاحبة الحساب وأقرت أنها التي ظهرت بالمقطع وتم إحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحفها".