صائب عريقات في وضع حرج بعد تدهور حالته الصحية

القدس (CNN)— أعلن مستشفى هداسا الإسرائيلي أن صائب صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، في وضع حرج بعد تدهور حالته الصحية، صباح الاثنين.

وأوضح المستشفى في بيانه أن عريقات كان "في حالة صحية حرجة ولكن مستقرة منذ دخوله للمستشفى بعد ظهر الأحد، (نتيجة إصابته بفيروس كورونا الجديد) إلا أن صحته تدهورت صباح اليوم (الاثنين)".

وكانت دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، قد قالت في بيان، إن "عريقات، المصاب بفيروس كورونا، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله إلى إحدى المستشفيات في أراضي العام 1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة".

وكانت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أعلنت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عن إصابة عريقات بفيروس كورونا المستجد و"إلغاء جميع مواعيده إلى حين الشفاء التام".