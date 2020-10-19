بعد تداول فيديو طرد زوار عرب من المسجد الأقصى.. رئيس الحكومة الفلسطيني: يُدخل من بوابة أصحابه

الشرق الأوسط
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بعد تداول فيديو طرد زوار عرب للمسجد الأقصى.. رئيس الحكومة الفلسطيني: يُدخل من بوابة أصحابه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، دخول "وفود عربية" إلى المسجد الأقصى مما وصفها بـ"بوابة الاحتلال" بينما يُمنع المصلون الفلسطينيون من الصلاة فيه، وذلك بعد ساعات من تداول مقطع فيديو لطرد مصلين عرب كانوا يزورون الموقع المقدس، من جانب أحد الفلسطينيين.

وقال اشتية في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الإثنين: "إن الأقصى المبارك يدخله الناس من بوابة أصحابه وليس من بوابة الاحتلال"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني قائلا: "إنه أمر محزن جدا أن تدخل بعض الوفود العربية من البوابة الإسرائيلية بينما يُمنع المصلون من الدخول للمسجد لأداء صلاتهم وصلواتهم اليومية"، حسب تعبيره.

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطرد زوار عرب للمسجد الأقصى من جانب أحد الفلسطييين الذي وصفهم بـ"المطبعين" وأساء لهم لفظيا.

وفيما يلي بعض التعليقات على هذا المقطع:

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