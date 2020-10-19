دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، دخول "وفود عربية" إلى المسجد الأقصى مما وصفها بـ"بوابة الاحتلال" بينما يُمنع المصلون الفلسطينيون من الصلاة فيه، وذلك بعد ساعات من تداول مقطع فيديو لطرد مصلين عرب كانوا يزورون الموقع المقدس، من جانب أحد الفلسطينيين.

وقال اشتية في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الإثنين: "إن الأقصى المبارك يدخله الناس من بوابة أصحابه وليس من بوابة الاحتلال"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني قائلا: "إنه أمر محزن جدا أن تدخل بعض الوفود العربية من البوابة الإسرائيلية بينما يُمنع المصلون من الدخول للمسجد لأداء صلاتهم وصلواتهم اليومية"، حسب تعبيره.

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطرد زوار عرب للمسجد الأقصى من جانب أحد الفلسطييين الذي وصفهم بـ"المطبعين" وأساء لهم لفظيا.

وفيما يلي بعض التعليقات على هذا المقطع:

ماهذه السفالة والوقاحة في الإسلوب ومن انت ايها الأجير العميل حتى تطرد المسلمين من مساجد الله اعجزتم عن طرد المحتل من ارضكم فانقلبتم على العرب ياخونة ام هذه ثقافتكم التي درّسوها لكم مثقفيكم وهي الحقد على العرب والإرتزاق تباً لكم من جهلة حقدة لا تفقهون #المسجد_الأقصى

قلناها سابقاً و سنكررها الآن ؛ هؤلاء الزعران عار على الإنسانية وعالة على هذا الكوكب و أي فلسطيني خصوصاً الاعلاميين منهم ؛ لا يستنكر بلطجتهم ؛ فهو منهم ويتبنى ذات العقيدة الزعرانية . https://t.co/hIsn0EzVgi