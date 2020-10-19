ترامب يكشف الثمن الذي سيدفعه السودان مقابل رفع اسمه من قوائم الإرهاب

نشر الاثنين ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حكومة السودان وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين مقابل رفع اسمها من قوائم الإرهاب.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تقدم عملا جيدا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين ولعائلاتهم".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "وعندما يُودع المبلغ سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأكد ترامب أن هذه الخطوة تمثل "تحقيق العدالة للأمريكيين وخطوة كبيرة للسودان"، على حد تعبيره.