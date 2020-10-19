وزيران إماراتيان يلتقيان منوشن ورجال أعمال إسرائيليين في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير الدولة للشؤون المالية، عبد الطاير، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، سلطان الجابر، في الإمارات وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، ورجال أعمال إسرائيليين في قصر الإمارات بأوظبي، وفقا لوكالة أنباء الإماراتي الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن المجتمعين بحثوا: "فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وذلك في أعقاب الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الموقع بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، كما تم التطرق إلى أهمية الاتفاق في فتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة"، وفقا لوام.

وجرى لقاء بين رجال الأعمال الإسرائيليين ونظرائهم في دولة الإمارات لبحث "سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين، في إطار رغبة كلا الطرفين لإقامة علاقات اقتصادية مباشرة"، وفقا للوكالة الإماراتية.

وكان قد ترأس منوشن وفدا أمريكيا وصل إلى البحرين، الأحد، على متن أول رحلة تجارية قادمة إلى المنامة من إسرائيل، ورافقه وفد إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي، مائير بن شبات.