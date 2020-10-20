دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن المسيرة الوطنية لبلاده مرت مؤخرا بأحداث مفصلية بالغة الصعوبة، مؤكدا على المضي على نهج ومسيرة أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح.

جاء ذلك خلال كلمة أمير الكويت بافتتاح دور الانعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة، حيث قال: "كونوا على ثقة كاملة بأن كويتنا الغالية ستظل دوماً بتعاون أبنائها دار عز وأمان ورخاء.. أدعوكم أن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولاً وأخيراً".

وتابع قائلا: "لقد شهدت مسيرتنا الوطنية في الآونة الأخيرة أحداثا مفصلية بالغة الصعوبة إذ فقدنا الوالد أميرنا الراحل ونؤكد استمرارنا على مسيرته ونهجه".

وأضاف: "بما أننا على أبواب الانتخابات النيابية فإن عملية الانتخاب على أهميتها لا تمثل إلا الجانب الشكلي من الديمقراطية فهي أمانة ومسؤولية وطنية كبرى تتحقق بها مرضاة الله والضمير في حسن اختيار ممثلي الأمة.. لا نقول إننا في تجربة برلمانية إنما ممارسة راسخة مضى عليها قرابة 60 عاماً".

وأكد الأمير على "الالتزام بالديمقراطية منهجا واحترامنا الدستور مبدءاً ودولة القانون والمؤسسات نظاما وحرصا على ترشيد ممارستنا البرلمانية.. اثبتت الوحدة الوطنية على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة كافة التحديات الأخطار والأزمات.. أوجه عناية الجميع إلى ضرورة التمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة وفي مقدمتها وحدتنا الوطنية وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا كأسرة واحدة".