دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد الهجوم عليه والاتهامات التي وُجهت له على خلفية تصريح أدلى به في 17 أكتوبر/تشرين أول، رد وزي رالإعلام المصري، أسامة هيكل، على مهاجميه الذين اتهموه بالانتماء لما وصفه بـ"فصيل ما" واصفا ذلك بـ"الكلام الفارغ".

وكان قد أدلى هيكل بتصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام على فيسبوك في 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، قال فيها: "الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرءون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات"، حسب قوله.

اعتبر بعض الإعلاميين المصريين أن تصريحات الوزير تمثل هجوما مباشرا على الصحافة في البلاد، وذهب بعضهم إلى حد اتهامه بالانتماء للإخوان المسلمين.

دفعت الاتهامات هيكل للرد في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على الموقع نفسه، وقال فيها إن تصريحه "أُخرج عن سياقه"، وأشار إلى أن مهنة الصحافة ومستقبلها تمثل أولوية بالنسبة له كونه صحفي في المقام الأول.

وأضاف وزير الدولة للإعلام في مصر قائلا إن اتهامه بالانتماء إلى "فصيل ما" مجرد "كلام فارغ"، ودعا عددا من الإعلاميين الذين سماهم في المقطع لزيارة مقر الوزارة وطرح الأسئلة التي يريدونها عليه.