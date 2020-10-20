دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع وفد إماراتي زار إسرائيل اتفاقيات لدعم التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة والخدمات المصرفية والتكنولوجية، وذلك إثر توقيع الدولتين اتفاق تطبيع العلاقات الذي يُعرف بـ"الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

وترأس الوفد الإماراتي وزير الدولة للشرون المالية، عبيد حميد الطاير، وكان ضمن الوفد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، عمر سيف غباش، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارتي المالية والخارجية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وشملت الاتفاقيات ما يلي: "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.. اتفاق خدمات النقل الجوي .. اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة.. مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات تحسين وتطوير العلوم والتكنولوجيا.. مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي المشترك.. إعلان نوايا بشأن إقامة التعاون في مجال الخدمات المالية"، وفقا لوام.

وكان قد التقى وزيران إماراتيان بوفد ضم رجال أعمال إسرائيليين في ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.