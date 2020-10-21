دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن إقدام فتاة مصرية على الانتحار عبر إحراق نفسها بعد انتشار فيديو إباحي لها صوره عامل في مصنع طوب وفقا لتقرير النيابة في البلاد.

وفي تفاصيل القضية، تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مستشفى العياط باستقبالها فتاة مصابة بحروق بالغة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وبانتقل رجال الأمن، بإشراف العقيد محمد عبدالشكور مفتش مباحث العياط والبدرشين، وتبين من الفحص أن الضحية (23 سنة) قامت بحرق نفسها، وفقا لتقرير نشرته بوابة الأهرام.

وأضاف التقرير أن "أسرة الفتاة، والدتها وشقيقها وعمها، قرروا أمام الرائد محمد إدريس، رئيس مباحث العياط، أن المتوفية تداول لها مقطع فيديو إباحي مع عامل بمصنع طوب (25 سنة) وكانوا دائمي لومها على فضيحتها، واليوم فوجئوا بانتحارها حرقا".

وتمكن الرائد أحمد الملطاوي، معاون مباحث العياط، وفقا للأهرام من "ضبط عامل مصنع الطوب والهاتف المستخدم واعترف بتصويرها خلسة أثناء تواجدها بمنزله في علاقة غير شرعية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق".