أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن إدارة ترامب ستواصل العمل على الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في سوريا، لكنه رفض كشف تفاصيل حول المفاوضات التي جمعت مسؤولين رفيعين من إدارة ترامب مع نظام الأسد في العاصمة السورية، دمشق.

وقال بومبيو في إيجاز صحفي الأربعاء: "عندما نعمل على قضايا تتعلق بمعتقل فنحن نصب تركيزنا على هذا الأمر"، وأضاف قائلا: "مطلبنا أن يُفرج السوريون عن السيد تايس وأن يخبروننا ما لديهم عنه، وقد اختاروا عدم القيام بذلك حتى الآن"، حسب قوله.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "مثلما قال الرئيس بوضوح نحن لا ندفع لإعادة محتجزينا"، مشيرا إلى أ، الإدارة الأمريكية تقوم بكل ما يتطلبه الأمر لإعادة المحتجزين، لافتا إلى أن واشنطن تتوقع من كل دولة الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين لديها بما في ذلك سوريا وإيران.

وكان قد زار كاش باتل، كبير مدراء جهاز مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وروجر كارستين، مبعوث الرئيس الخاص لشؤون المحتجزين، دمشق وأجريا مباحثات مع مسؤولين سوريين في وقت سابق حول الإفراج عن الرهائين الأمريكيين.