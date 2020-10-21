دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت كلمة الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال كلمة ألقتها بفعاليات تكريم الفائزين بجائزة "أخلاقنا".

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خلال تكريم الفائزين بجائزة "أخلاقنا": الأمانة تجسدت بأخلاقكم وتجلت في مشاريعكم وأعمالكم، وفي هذا اللقاء السنوي نجدد التعهد بحمل هذه الأمانة بإخلاص وصدق .. @akhlaqunaqa https://t.co/rnodUQwQoQ

وقالت الشيخة موزا في الفيديو المتداول والذي نشره تلفزيون قطر: "أنا سعيدة بلقائي هذا اليوم معاكم، هذا اللقاء بصراحة يجدد في نفسي الأمل أن العالم ما زال بخير وشبابنا بخير ويحمل أمانة، أمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن تحملها وحملها الإنسان.."

وتابعت الشيخة موزا: "هذه الأمانة تجسدت بأخلاقكم وتجلت بمشاريعكم واعمالكم ونحن في هذا اللقاء السنوي الذي نشهده في كل سنة نجدد فيه حمل هذه الأمانة ونتعهد أن نحنا نحملها بإخلاص وصدق ونواصل الطريق بالرغم مما يعترضنا من إخفاقات.."

وأضافت في الفيديو الذي أعاد نشره الشيخ جوعان بن حمد: "أنا الصراحة أهنئكم وأهنئ أنفسنا بكم ودائما إن شاء الله كذلك كذا رافعين راسنا والله يحفظكم".