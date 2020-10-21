بعد أكثر من شهرين على الانفجار.. "تنين البحر" يظهر في مرفأ بيروت

نشر الأربعاء ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون لبنانيو مقطع فيديو لظاهرة بيئية شوهدت في مرفأ بيروت وتُعرف بـ"تنين البحر" وتباينت التعليقات حولها.

وقالت إحدى المغردات التي تداولت المقطع عبر صفحتها على تويتر: "الزوبعة أو "تنين البحر" الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم .. بعد ناقص "، حسب تعبيرها.

الزوبعة أو "تنين البحر" الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم .. بعد ناقص 🤷🏻‍♀️ https://t.co/6miAlvLESb

وكتبت مغردة أخرى عبر صفحتها على الموقع نفسه: "هالمرفأ ما ناقصه غير تنين البحر لتكمل معه"، في إشارة إلى التفجير الذي ه المرفأ مطلع أغسطس/آب الماضي.

هالمرفأ ما ناقصه غير تنين البحر لتكمل معه 🥴 https://t.co/bpr4Y53hVS

وكتب الصحفي البناني، سلمان العنداري، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " تنين هوائي في بيروت.. والمفارقة انه اتى على المرفأ والمناطق المدمرة"، حسب قوله.

تنين هوائي في بيروت.. والمفارقة انه اتى على المرفأ والمناطق المدمرة. 🐉 https://t.co/RYYBsSbnm0

وكان قد شهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما أودى بحياة المئات وأصاب الآلاف مطلع أغسطس/آب الماضي، ما أسفر عن سقوط حكومة حسان دياب بعد مطالبات شعبية واسعة.