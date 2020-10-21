بعد أكثر من شهرين على الانفجار.. "تنين البحر" يظهر في مرفأ بيروت

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
بعد أكثر من شهرين على الانفجار.. "تنين البحر" يظهر في مرفأ بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون لبنانيو مقطع فيديو لظاهرة بيئية شوهدت في مرفأ بيروت وتُعرف بـ"تنين البحر" وتباينت التعليقات حولها.

وقالت إحدى المغردات التي تداولت المقطع عبر صفحتها على تويتر: "الزوبعة أو "تنين البحر" الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم .. بعد ناقص "، حسب تعبيرها.

وكتبت مغردة أخرى عبر صفحتها على الموقع نفسه: "هالمرفأ ما ناقصه غير تنين البحر لتكمل معه"، في إشارة إلى التفجير الذي ه المرفأ مطلع أغسطس/آب الماضي.

وكتب الصحفي البناني، سلمان العنداري، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " تنين هوائي في بيروت.. والمفارقة انه اتى على المرفأ والمناطق المدمرة"، حسب قوله.

وكان قد شهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما أودى بحياة المئات وأصاب الآلاف مطلع أغسطس/آب الماضي، ما أسفر عن سقوط حكومة حسان دياب بعد مطالبات شعبية واسعة.

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.