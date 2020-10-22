دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، سلسلة تغريدات أوضح فيها الاختلاف بين نظامي الحكم في المملكة العربية السعودية وتركيا، وذلك وسط استمرار توتر العلاقات بين البلدين.

وقال الأمير في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "تركيا بلد من المفروض أن نظامه المعلن جمهوري علماني ديمقراطي وأردوغان بعد فشل الانقلاب عليه -بشهادة منظمات دولية -اعتقل فوق ال100 ألف بحجة الانقلاب بما لا يتوافق بأي حال مع الديمقراطية ( المزعومة) ومع ذلك يعطي العالم دروسًا عن الحريات وينّظر عن العدل والعدالة.."

وتابع قائلا: "قلت هذا سابقًا وسأل البعض: كيف تنتقد عدم ديمقراطية أردوغان وأنت لست في بلد ديمقراطي؟.. ج: الديمقراطية أسلوب من أساليب الحكم نجح في دول نجاحًا باهرًا وفشل في أخرى وأريد أن أسأل العباقرة الذّين اكتشفوا السر الخطير أننا لسنا دولة ديمقراطية : متى ادّعينا أننا دولة نظامها ديمقراطي؟!"

وأضاف: "دولتنا دولة نظامها ملكي يبايع فيها المواطنون الملك شرعًا على كتاب الله وسنة رسوله على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وسلطة الملك مطلقة وفق محددات موجودة في النظام الأساسي للحكم .. والحمدلله وحده أثبتت الأحداث وتظل تثبت التفاف الشعب حول قيادته رغم أنف الكارهين".