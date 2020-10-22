دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تدخل المجلس القومي للمرأة في مصر، في قضية قال إنها عملية "إرهاب وإجبار" طالبة في المرحلة الإعدادية في منطقة الزقازيق على لبس الحجاب في المدرسة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك في بيان للمجلس القومي، الأربعاء، قال فيه إنه "تقدم اليوم بشكوى رسمية للسيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تتضمن استغاثة من والدة طفلة بالمرحلة الاعدادية بإحدى المدارس ببلبيس بالزقازيق تتضرر فيها من تهديد عدد من المعلمات بالمدرسة لابنتها وارهابها واجبارها على لبس الحجاب زاعمات انه جزء من الزي المدرسي".

وصرحت رئيس المجلس، مايا مرسي، في البيان إن "المجلس تابع على مدار يومين هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتواصل مع الام التي افادت اجبار ابنتها على لبس الحجاب في مدرستها من بعض المعلمات، وتهديدها وارهابها وارغامها على فعل ذلك".

وناشدت مرسي وزير التربية والتعليم "بسرعة التدخل والتحقيق فيما حدث، مؤكدة انها على يقين بان الدكتور طارق شوقي سيتخذ جميع الاجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع فتيات مصر، مؤكدة ان من حق كل فتاة ان تتلقى تعليمها دون ارهاب او تهديد"، وفقا للبيان.