لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- استدعت إيران السفير السويسري، ماركوس ليتنر، الخميس، بسبب اتهامات أمريكية بشأن تدخل طهران المزعوم في الانتخابات الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ويشار إلى أنه ليس للولايات المتحدة سفارة في طهران، فيما ترعى السفارة السويسرية مصالحها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، اتهم إيران وروسيا بالتأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة عبر "مزاعم دون أساس".

وبحسب وكالة إرنا الرسمية، قال خطيب زاده للسفير السويسري إن إيران رفضت هذه المزاعم، وقال إنها تستند إلى "إدعاءات وتقارير كاذبة أمريكية الصنع"، مُضيفًا أن الاستخبارات الأمريكية لديها "سجل طويل" في التدخل في انتخابات الدول الأخرى وفي "إحداث اضطرابات".

وطلبت CNN من السفارة السويسرية في طهران التعليق، لكنها لم تتلق رداً بعد.

كانت السلطات الأمريكية أعلنتأنها كشفت محاولات لعرقلة الانتخابات الرئاسية 2020، حيث أعلن مسؤولون أمريكيون أن إيران وروسيا بذلتا جهودًا للتدخل في العملية السياسية في أمريكا. ويأتي هذا الإعلان قبل أقل من أسبوعين من بدء الانتخابات.