دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المصري، محمد كريم، صورا من حادث سير تعرض له بسيارته في أمريكا، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

قدر الله وما شاء فعل انا عملت حادثه بالعربيه هنا في كاليفورنيا كنت مسافر علي طريق سئ جبلي واتجاهين انا في المستشفي دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني و يقومني من هنا علي خير انا بحمد ربنا الف حمد وشكر ليك يا رب انه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه دعواتكم 🙏🏼 🙏🏼 https://t.co/E0BEBtRL9d

وقال الفنان المصري في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "قدر الله وما شاء فعل.. انا عملت حادثه بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر على طريق سيء جبلي واتجاهين انا في المستشفى دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا علي خير.."

وطمأن الفنان المصري جمهوره في التغريدة ذاتها، قائلا: "أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب انه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه".

ويذكر أن كريم نال جائزة أحسن ممثل في الدورة العاشرة لمهرجان موناكو السينمائي الدولي العام 2012 عن بطولته للفيلم الإنجليزي العالمي "فيسبوك رومانس" المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، وفقا لبوابة الأهرام.

وبرز فيلم "فيسبوك رومانس" هو فيلم إنجليزي-أردني عالمي، تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث يجسد كريم شخصية "سمير" وهو رجل مصري يعمل في الأردن تتحول حياته رأسا علي عقب بسبب فيس بوك فيتعرض للعديد من المواقف الطريفة، وقد تم تصوير أحداث الفيلم بين الأردن ومصر وبريطانيا.