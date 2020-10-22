محمد دحلان يعلق على إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب محمد دحلان القيادي السابق بحركة فتح، على الحالة الصحية لصائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يعرف باسم "كوفيد-19".

لقد جمعتني بالأخ د. صائب عريقات صداقة وزمالة طويلة، جمعنا الخبز والملح، وجمعتنا فتح، وفي هذه الأوقات العصيبة التي يقاتل فيها صائب من أجل حياته، أصلي لأجله متمنياً له الشفاء والعودة سالماً لأهله، فالرحلة ما زالت مستمرة.

جاء ذلك في تغريدة لدحلان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لقد جمعتني بالأخ د. صائب عريقات صداقة وزمالة طويلة، جمعنا الخبز والملح، وجمعتنا فتح، وفي هذه الأوقات العصيبة التي يقاتل فيها صائب من أجل حياته، أصلي لأجله متمنياً له الشفاء والعودة سالماً لأهله، فالرحلة ما زالت مستمرة".

ويذكر أن تصريحات نسبت للسفير الأمريكي بإسرائيل، ديفيد فريدمان، والتي عدلت في وقت لاحق حول رغبة أمريكا باستبدال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، بدحلان قد أثارت تفاعلا واسعا.

وعقب دحلان حينها على هذه التصريحات المنسوبة قائلا: "من لا ينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة وتحقيق الاستقلال الوطني وأنا محمد دحلان كلي إيمان بأن فلسطين بحاجة ماسة إلى تجديد شرعية القيادات والمؤسسات الفلسطينية كافة وذلك لن يتحقق إلا عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة ولم يولد بعد من يستطيع فرض إرادته علينا.."

وتابع قائلا: "وإذا كان ما نسب للسفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال صحيحا، فذلك لا يزيد عن كونه تكتيكا مخادعا هدفه إرهاب البعض وزعزعة الجبهة الداخلية وأتمنى من الجميع أن لا نقع في شرك مثل هذه التكتيكات المهندسة بدقة، ولنعمل معا لاستعادة وحدتنا الوطنية والاتفاق على ثوابتنا الوطنية ووسائل تحقيقها، فلا شيء يستحق الصراع حوله داخليا، وكل القدرات والطاقات ينبغي أن تكرس وجوبا لتحرير وطننا وشعبنا العظيم".