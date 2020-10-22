البابا فرنسيس يدعم المثليين: "أبناء الله" ويجب حمايتهم قانونيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دعا البابا فرنسيس إلى دعم الاتحادات المدنية الخاصة بالمثليين في تصريح يصدر للمرة الأولى من بابا الفاتيكان، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكاثوليكية عن فيلم وثائقي بعنوان "فرانسسسكو".

ويقول البابا في الفيلم: "للمثليين حق بأن يكونوا جزءا من عائلة، إنهم أبناء الله ولديهم الحق بالعيش ضمن عائلة، لا يجب أن يُلقى أحد خارجا أو أن يشعر بالسوء من أجل ذلك"، وفقا للوكالة.

وأضاف البابا فرنسيس قائلا: "يجب أن ننشئ قانون اتحاد مدني، وبهذه الطريقة يمكن حمايتهم بشكل قانوني"، حسب تعبيره.

وكان قد أكد البابا في مقابلات سابقة أنه ليس ضد الاتحادات المدنية، لكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها وهو يشغل منصب البابا بشكل مباشر دعمه للمثليين.