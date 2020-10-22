يتصدر غوغل.. ما مساحة "حريق تنومة" في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز موضوع حريق تنومة على قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الخميس، في الوقت الذي أكد فيه الدفاع المدني السعودي على تطبيق خطط الإسناد البشري والآلي.

فيديو | #الدفاع_المدني يباشر حريقا في منطقة وعرة بجبل غلامة بمحافظة #تنومة.. ومدني عسير لـ #الإخبارية: حتى الآن لم ينتج من الحريق أي إصابات أو وصول للنيران إلى المنازل https://t.co/VEYPKBhjYE

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، مقاطع فيديو من موضع الحريق واستجابة الدفاع المدني والأجهزة المعنية للحريق، ليعيد الدفاع المدني نشر مقطع الفيديو بتعليق: "تطبيق خطط الإسناد البشري والآلي، ومشاركة فرق للتدخل السريع في حادث حريق تنومة".

5️⃣ قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة #حريق_تنومة مساحته بـ 1000*500م ، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

من جهتها نشرت إمارة عسير سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة حريق تنومة مساحته بـ 1000*500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء".

6️⃣ بلغت نسبة إخماد #حريق_تنومة 70٪ من المساحة المعروفة حدودة حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وأضافت: "بقيادة إدارة الدفاع المدني في عسير وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة، تتابع الغرفة أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني التي تباشر إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة، وتؤكد عدم تسجيل أي اصابات حتى الآن ولله الحمد".