مقتل مفتي دمشق بعد انفجار عبوة ناسفة "مزروعة في سيارته"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل مفتي دمشق وريفها، محمد عدنان الأفيوني، بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة، مساء الخميس، في بلدة قدسيا العاصمة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة الأوقاف قولها إن "الأفيوني ارتقى إلى الله شهيداً إثر استهداف سيارته في قدسيا بتفجير إرهابي غادر نتيجة عبوة ناسفة مزروعة فيها".

وأشارت الوكالة إلى أن الأفيوني، المولود في دمشق 1954، يعد من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي، وأنه عضو المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف ومفتي دمشق وريفها.

كما شغل منصب المشرف العام على ما يسمى مركز الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف.

يأتي هذا فيما نشرت صفحة وزارة الأوقاف عبر فيسبوك، صورًا لم يتسن لـCNN التحقق من صحتها، باعتبارها للحظة انفجار العبوة الناسفة في سيارة الأفيوني.