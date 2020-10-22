تمام سلام: المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل ستغير قواعد اللعبة

تمام سلام يتحدث لـCNN عن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. هذه توقعاته

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء اللبناني السابق والسياسي المخضرم، تمام سلام، لمذيعة CNN بيكي أندرسون، الخميس، إن مفاوضات لبنان الجارية مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية ستغير قواعد اللعبة إذا تم الاتفاق عليها، ويمكن أن يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد اللبناني.

وقال سلام، لبيكي أندرسون في برنامج Connect The World: "يجب أن نكون قادرين على الاستمتاع بهذا المورد، والذي سيكون بالتأكيد عامل تغيير قواعد اللعبة وسيكون له تأثير إيجابي على اقتصادنا".

وعُقدت الجولة الأولى من المحادثات بين البلدين لفترة وجيزة في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، في بلدة الناقورة اللبنانية عبر وساطة أمريكية، الأسبوع الماضي.

وتهدف المحادثات إلى حل الخلاف حول الحدود البحرية، بما في ذلك حقول الغاز المحتملة في البحر الأبيض المتوسط ​، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في وقت سابق من هذا الشهر بأنها "تاريخية". ومن المقرر عقد جولة أخرى من الاجتماعات في أواخر أكتوبر تشرين الأول الجاري.

ولا تربط إسرائيل ولبنان علاقات دبلوماسية.

وقال سلام: "نحن نراقب تطورات الغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط ​​مع الدول الأخرى المحيطة بنا، الذين يجتمعون معًا ويعملون على إيجاد حلول موحدة ومربحة لمشاكلهم".

لكن المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين قللوا من شأن أي آمال في أن تكون هذه المحادثات بداية لعملية سلام أو تطبيع للعلاقات بين البلدين.

"نعم، لقد تعاملنا مع هذا الأمر بحذر شديد لأنه وضع حساس للغاية. آمل أن ننجح وهذا يعتمد أيضًا على ما إذا كان الطرف الآخر يريد بجدية التوصل إلى اتفاق صالح ومستدام في هذا الشأن"، حسب سلام.

وشغل سلام منصب رئيس وزراء لبنان في الفترة ما بين فبراير شباط 2014 حتى ديسمبر كانون الأول 2016.