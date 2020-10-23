نشر الجمعة ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تمكنت القوات البحرية المصرية من انقاذ مركب يرفع العلم التركي بعد نداء استغاثة، الخميس، شمال الشواطئ المصرية في البحري الأبيض المتوسط.

وذكرت بوابة الأهرام أن القوات البحرية المصرية تلقت إشارة استغاثة "الساعة الثانية عشرة ظهر أمس تفيد بحدوث عطل فنى مفاجئ به (المركب التركي) على بعد 270 كيلومترا شمال مدينة سيدى برانى، على الفور صدرت الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية ’الظافر‘ لموقع الحدث".

وأضاف تقرير الأهرام أنه "تم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة المصرية، بإجمالي 57 شخصا (48 رجلا – 6 سيدات – 3 أطفال) من جنسيات مختلفة (31 عراقيا– 23 إيرانيا– 2 تركيا– مصري)"

وأشار تقرير الأهرام إلى أن "المركب العاطلة سحبت ورست صباح اليوم على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب، وتم تقديم العلاج الطبى اللازم وكافة الاحتياجات الإدارية لجميع الركاب، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة".