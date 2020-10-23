دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بإجراء بلاده اختبارات لمنظومة إس 400 الصاروخية الروسية الصنع، في أول تعليق له على انتقادات أمريكية.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "TRT عربي"، إن "هذه الاختبارات صحيحة، لقد أجرينا ونُجرِي اختبارات على منظومة S-400، ولا نهتم بالمواقف الأمريكية في هذا الصدد".

وتساءل أردوغان: "إذا لم نختبر هذه الأسلحة فمتى سنختبرها؟، اليونان تمتلك منظومة S-300 وتستخدمها، فهل اعترضَت الولايات المتحدة على ذلك؟"

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده لديها اتصالات دائمة مع روسيا حول الأوضاع في سوريا وليبيا والصراع الدائر حاليًا بين أرمينيا وأذربيجان في نطاق إقليم ناغورني - كاراباخ (قره باغ).

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أجرينا ونجري اختبارات على منظومة S-400 ولا نهتم بالمواقف الأمريكية في هذا الصدد، و #اليونان لديها منظومة S-300 لكن #واشنطن لا تقول شيئاً https://t.co/fHNHT9e4FE

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان، يوم الجمعة الماضي، إن البنتاغون "على علم بالتقارير حول اختبار محتمل لنظام الدفاع الجوي (الروسي) S-400 من قبل تركيا"، مُحذرًا من "عواقب وخيمة".

وأكد مسؤول دفاعي أمريكي لـCNN، أن الجيش الأمريكي قدر أن تركيا اختبرت في الواقع نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع S-400.

وأضاف بيان المتحدث باسم البنتاغون: "لقد كنا واضحين: تشغيل منظومةS-400 لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي. نحن نعترض على شراء تركيا للمنظومة".

وأشار المتحدث إلى أنه "تم بالفعل تعليق (حصول) تركيا من (مقاتلات F-35 ((الأمريكية)، لا يزال البرنامج ومنظومة إس -400 يشكلان عائقًا أمام التقدم في أي مجال آخر في العلاقات الثنائية".

ودعا أعضاء في الكونغرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى معاقبة تركيا لشرائها النظام الروسي الصنع، الذي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه قادر على جمع معلومات استخباراتية حول أنظمة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي، وإعادة هذه المعلومات إلى موسكو.