دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تساءلت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، عن إمكانية سفر المواطنين الخليجيين إلى إسرائيل عبر مطار دبي مثلا باستخدام الهوية المدنية أم تحتاج لتأشيرة ما؟ الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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جاء ذلك في مقطع فيديو للإعلامية الكويتية على قناة سكوب: "سؤال أتمنى ألاقي إجابة له، إحنا كمواطنين خليجيين دولنا للحين ما طبعت مع إسرائيل بس أبي أروح إسرائيل بروح عن طريق دبي وببطاقتي أنا المدنية، أدخل؟ ولا فقط المواطنين الإماراتيين؟"

وتابعت قائلة: "هل احتاج فيزا أنا ككويتية ولا لا احتاج؟ يعني أنا ودي أسأل أنا رأيي يختلف عن رأي حكومتي ودولتي فهل أحتاج؟ ما هو الإجراء الذي ممكن يصير؟"

ويذكر أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاق تطبيع للعلاقات بينهما تلته عدة اتفاقيات في شتى المجالات، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه سيتم فتح الأجواء بين بلاده والإمارات وتلغى تأشيرات الدخول بين البلدين وذلك خلال لقاء الوفد الإماراتي رفيه المستوى الذي حطت في مطار بن غوريون.

وتواصلت CNN بالعربية مع وزارة الخارجية الإسرائيلية للحصول على توضيح حول الإجراءات المتبعة حاليا دون رد حتى كتابة هذا التقرير.