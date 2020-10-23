الرئاسة الفلسطينية تدين اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها توصل السودان وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع العلاقات بين الدولتين، الذي جرى إعلانه الجمعة برعاية أمريكية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة أنباء وفا الرسمية، إنها تؤكد "إدانتها ورفضها لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تغتصب أرض فلسطين، لأن ذلك مخالف لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة السلام العربية المقرة من قبل القمم العربية والإسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1515".

وشدد البيان على أنه "لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية"، وأن "الطريق إلى السلام الشامل والعادل يجب أن... يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وأشار البيان إلى أن "القيادة الفلسطينية سوف تتخذ القرارات اللازمة لحماية مصالح وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة".

ويوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات، لتصبح ثالث دولة عربية تُبرم اتفاقات مع إسرائيل في غضون شهر، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

في وقت قال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة رئيسي حكومتي السودان وإسرائيل، عبدالله حمدوك بنيامين نتنياهو، إن 5 دول أخرى تريد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، وأنه متأكد من أن السعودية ستلحق بها قريبًا.