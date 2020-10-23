دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى الفنان اللبناني، راغب علامة، الضوء على ما فعله الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في مصر في وقت قصير وكيف حول البلاد، متمنيا أن يرزق الله لبنان رئيسا مثله.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية للفنان اللبناني على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الابراشي، حيث قال: "إذا أنعم عليكم ربنا برئيس مسك البلد وحسنها وكل سنة تتقدم 10 سنوات إلى الامام إن شاء الله سيأتي يوم في لبنان يأتي زعيم ولا في فساد ولا في ايه عياله بحطوه في البنوك خارج البلد.."

وتابع قائلا: "رح يجينا يوم إن شاء الله يجيلنا رئيس زي الرئيس السيسي في مصر الي حول مصر من مكان يحاول العالم أن يدمره بالإرهاب حولها على منارة إلى بلد واعدة حول مصر على بلد منيرة.."

وأضاف: "إن شاء الله ربنا ينعم علينا بطبقة حاكمة كما أنعم على الشعب المصري الحبيب بالرئيس السيسي".