دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه معلمة تمد الكهرباء من محول في الشارع في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

#فيديو | #معلمة تمد #الكهرباء من محول في الشارع لتدريس طالباتها.. و #شركة_الكهرب تحذر. https://t.co/Wha8VR0MQJ

ويظهر في المقطع المتداول المعلمة وقد وصلت جهاز الحاسوب المحمول بالكهرباء المأخوذة من المحول الكهربائي العام، وتبدأ بأخذ أسماء الحضور والغياب في منطقة شبه خالية من حولها.

تعليقاً على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول.. #السعودية_للكهرباء : الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي ولا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها.

شركة الكهرباء السعودية عقبت في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيه: " تعليقاً على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول.. السعودية للكهرباء: الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي ولا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها".

وانقسم تفاعل النشطاء على مقطع الفيديو المتداول بين من رحب وشكر المعلمة على جهودها وبين من لفت إلى الخطر الذي يشكله الإقدام على مثل هذه الخطوة في حين ذهب آخرون للتعليق على أداء شركة الكهرباء السعودية.