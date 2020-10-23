(CNN)-- حذرت البعثة الأمريكية في تركيا من أنها "تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة ضد مواطنين أمريكيين وأجانب في اسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية الأمريكية العامة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا"، حسب إشعار أمني، الجمعة.

وقال التنبيه الأمني: "سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات والمواطنين الأمريكيين في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) مؤقتًا".

وحثت البعثة المواطنين الأمريكيين على "توخي الحذر الشديد في الأماكن التي قد يتجمع فيها الأمريكيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق".

كما دعت البعثة الأمريكية في تركيا إلى توخى الحذر وتجنب الحشود ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على معلومات إضافية حول طبيعة التهديد.