واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شن الجيش الأمريكي ضربة أخرى على تنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا، الخميس، مستهدفا في هذه الضربة اجتماع قيادات التنظيم قرب إدلب، بحسب القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت غارة قرب إدلب، الأسبوع الماضي، استهدفت أحد أعضاء تنظيم القاعدة في الجزء الشمالي الغربي من سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن "القوات الأمريكية شنت غارة على مجموعة من تنظيم القاعدة في سوريا، خلال اجتماع لكبار قادة التنظيمبالقرب من إدلب"، مضيفا أن تنظيم القاعدة في سوريا "ما زال يمثل تهديدا لأمريكا وحلفائنا".

وتابع بالقول إن "التخلص من قادة القاعدة في سوريا سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ المزيد من الهجمات التي تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء".

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن "تنظيم القاعدة في سوريا يستغل عدم الاستقرار في شمال غرب سوريا لتأسيس والحفاظ على ملاذات آمنة لتنسيق الأنشطة الإرهابية"، متوعدا بأن تواصل الولايات المتحدة مع حلفائها "استهداف تنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى".