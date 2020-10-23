دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عن فرض عقوبات على المسؤولين القياديين بجماعة "حزب الله" اللبنانية نبيل قاووق وحسن البغدادي، والسفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، بالإضافة إلى 5 كيانات إيرانية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في بيان، عن العقوبات على عضوي المجلس المركزي لحزب الله نبيل قاووق وحسن البغدادي، إنهما "مسؤولان عن وضع وتنفيذ أجندة المنظمة الإرهابية المزعزعة للاستقرار والعنيفة ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائنا حول العالم".

وأضاف: "يجب أن نواصل محاسبة حزب الله على أفعاله المروعة مع اقترابنا من الذكرى السابعة والثلاثين لقيام حزب الله بتفجير ثكنة عسكرية أمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت"، مما أسفر عن مقتل أكثر من 240 جنديا أمريكيا عام 1983.

وحول العقوبات على السفير الإيراني في بغداد، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن إيراج مسجدي ضابط رفيع المستوى في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكان مستشارا مقربا لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني الذي قتلته أمريكا في العراق، مضيفة أن مسجدي يواصل محاولاته لزعزعة استقرار العراق.

كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 كيانات إيرانية هي الحرس الثوري وفيلق القدس واتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيراني واتحاد الصحافة الإلكترونية ومركز أبحاث "بيان غوستار"، متهمة الجهات الخمس "بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية عبر الترويج لأخبار ومعلومات كاذبة".